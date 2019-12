Uomini e Donne, oggi la proposta di matrimonio di Ida a Riccardo: tutte le anticipazioni (VIDEO)

Sono ormai due anni che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri va avanti un 'tira e molla' negli studi di 'Uomini e Donne'. Anni in cui la coppia si è presa, lasciata e ha persino deciso di mettere alla prova la solidità del sentimento a 'Temptation Island Vip'. Oggi però Riccardo ha deciso di tentare il tutto per tutto con un vero e proprio colpo di scena e cioè chiedendo ad Ida di sposarlo. Come reagirà la Dama? Lo scopriremo nella nuova puntata della trasmissione in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.10 su Canale 5, di cui vi diamo alcune anticipazioni di seguito.

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: la proposta di matrimonio di Riccardo a Ida

Basta tentennamenti, basta perplessità. Dopo aver visto nuovamente la sua Ida in preda ai dubbi sul futuro della storia d'amore, Riccardo scoppia in lacrime. "Sembri un'altra persona, lo leggo dai tuoi ochi", le dice. Lei è infatti convinta di chiudere la storia. Ma lui non si arrende e le fa la sua proposta di nozze, con la voce che trema e gli occhi bagnati. Una presa di posizione forte, di fronte alla quale Ida resta in silenzio. E così la conduttrice Maria De Filippi, resasi conto dello stupore della donna, le chiede se vuole ballare con il compagno, in modo da regalare loro un attimo di intimità. Lei accetta e, al termine del passo a due, lui la prende in braccio e la porta dietro le quinte.

A questo punto Maria decide di spegnere le telecamere, contravvenendo alla routine del programma, in modo da lasciare alla coppia il massimo riserbo.

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Samuel e Anna, Erik e Valentina

Oltre all'affaire Ida-Riccardo, nella puntata di oggi sono attesi altri faccia a faccia. Anzitutto quello tra Samuel e Anna, che sono ancora al centro di forti tensioni. Spazio poi alla Dama Valentina, che annuncia di aver iniziato a frequentare il Cavaliere Erik dopo che i due si sono scambiato il numero di telefono.