Uomini e Donne, la dedica per Antonio dopo la scelta di Teresa e il rifiuto di Andrea

In seguito alla scelta di Teresa Langella che a lui ha preferito Andrea dal Corso, la presenza di Antonio Moriconi nel contesto dello speciale di ‘Uomini e Donne’ andato in onda in prima serata su Canale 5 è stata offuscata dal successivo rifiuto della tronista da parte del ‘rivale’.

Ma come ha reagito Antonio Moriconi davanti a un esito così inatteso?

Chi si aspettava che il 23enne di Guarcino commentasse in qualche modo la vicenda attraverso i social è rimasto deluso dal silenzio del ragazzo che tutt’ora preferisce non esprimersi, né sull’essere stato respinto dalla tronista, né sul due di picche che Andrea le ha presentato, nonostante abbia sempre pensato che lui, in realtà, non fosse davvero interessato a lei.

Al suo posto parlano i follower che in calce all’ultima foto postata da Antonio il 28 gennaio stanno esprimendo tutta la loro solidarietà per la fine di una storia che non gli avrebbe dato le gioie che merita.

Antonio Moriconi, per lui la dedica speciale su Instagram

Se il ragazzo preferisce non commentare, a mostrare pubblicamente il sostegno verso di lui è stato un altro volto noto ai telespettatori di Uomini e Donne e suo gramde amico, Giordano Mazzocchi.

Il ragazzo, che da poco ha chiuso la sua relazione con Nilufar Addati, ha dedicato ad Antonio una foto sulle storie Instagram arricchita dal messaggio: “Le persone vere si distinguono sempre”.

Che sia un riferimento nemmeno troppo velato al rivale Andrea che, come pure Giulia De Lellis ha sostenuto, avrebbe recitato una parte in tutta questa storia? Ai follower l’ardua sentenza…