Uomini e Donne, Clarissa Marchese sposa Federico: proposta da sogno a Miami

“She said yes”. Clarissa Marchese, 23 anni, ha detto “sì” alla proposta di matrimonio – da sogno – del suo Federico Gregucci. La coppia, nata negli studi di ‘Uomini e Donne’, si conferma una delle più solide del talk condotto da Maria De Filippi.

L’annuncio arriva via social. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram dalla modella, c’è uno scatto dei futuri sposini: lui si inginocchia, sorride e le fa la fatidica domanda, e lei, radiosa come non mai e bellissima in una abito (già) bianco, pronuncia il fatidico “sì”. Sullo sfondo l’azzurro di Miami, dove vivono da tempo.

“Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici. Sì perché amo progettare la mia vita con te. Sì perché non desidero niente di più al mondo che sposarti!”, scrive nel messaggio Clarissa. E lui le fa eco dal suo account: “Con il tuo Sì mi hai reso l’uomo più felice del mondo”.

Clarissa e Federico fanno coppia dal 2016, quando si sono promessi amore di fronte a milioni di spettatori. Da allora sono diventati inseparabili, tanto che lo scorso anno hanno deciso di cominciare insieme una nuova vita oltreoceano, dove lui si doveva recare per ragioni professionali. Lei, senza un attimo di esitazione, ha deciso di seguirlo.