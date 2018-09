VIDEO | 'Uomini e donne' parte col botto, volano stracci nel confronto tra Ida e Riccardo

(Nel video in alto, il confronto tra Ida e Riccardo a 'Uomini e donne')

Li avevamo lasciati due mesi fa, quando avevano deciso di lasciare ancora "in coppia" 'Temptation Island Vip', il reality show a cui avevano partecipato per mettere alla prova il loro amore. Ma oggi Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri sono di nuovo in crisi. Intervistati a 'Uomini e donne', dove sono stati protagonisti della prima puntata della stagione, i due raccontano che, nonostante stiano ancora insieme ufficialmente, la storia ha ricominciato a vacillare.

Colpa di alcune bugie rifilate da lui e a lei dopo la fine di Temptation. Al ritorno dall'Is Molus Relais, infatti, Riccardo ha continuato a sentire per qualche tempo la tentatrice Stephanie. Uno scambio di messaggi a suo dire innocuo, che però ha ritenuto opportuno nascondere alla compagna. Qualche giorno fa, poi, lo scoppio della bomba: Riccardo ha ammesso quanto avvenuto ad Ida e lei si è infuriata. Incalzato da Maria De Filippi, Riccardo ha confessato di non essere più certo di volersi trasferire insieme alla compagna.