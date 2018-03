Uomini e Donne, Eugenio e Francesca fanno il “bis”: saranno di nuovo genitori

Cicogna in arrivo a “Uomini e Donne”. E stavolta in casa di una delle coppie più amate del programma di Canale 5. Eugenio Colombo e Francesco Del Taglia, insieme dalla ‘scelta’ d’amore avvenuta nel 2013, aspettano il secondo figlio dopo Brando, nato 4 anni fa.

La notizia era nell’aria da tempo, ma l’ufficialità è arrivata solo ora. E’ stato il settimanale “Uomini e Donne Magazine” – nuova rivista ufficiale del talk di Maria De Filippi – a confermare i rumors, nel numero in edicola a partire da giovedì 15 marzo. Dai rispettivi profili social, invece, giunge un piccolo retroscena: i due stanno festeggiando con un viaggio organizzato a Cuba, tra panorami paradisiaci e divertenti siparietti con usi e costumi del posto. I sorrisi non lasciano spaizo a dubbi: mamma e papà sono al settimo cielo.

Bis, dunque, per i due ex volti di “UeD”. E adesso manca solo una “ciliegina” a coronare una storia d’amore da favola: il matrimonio, più volte annunciato ma poi rimandato a causa di impedimenti vari. Chissà che Francesca non arrivi all’altare col pancione…