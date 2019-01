Scoppia una delle coppie storiche di 'Uomini e donne'. Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sono lasciati. A dare l'annuncio è proprio la diretta interessata via social. "Volevo scusarmi per essere sparita in questi giorni - esordisce Nicole - ma devo comunicarvi una cosa importante: io e Fabio ci siamo lasciati, è una decisione che abbiamo preso insieme".

I motivi della rottura sarebbero da ricercare nel sentimento che è andato via via spegnendosi. Fabio e Nicole stavano insieme da quattro anni. Già nel 2017 avevano vissuto un breve periodo di crisi, durato un mese. Oggi però la decisione sarebbe definitiva: "E' venuto meno quel pizzico di passione - prosegue l'ex corteggiatrice - Sicuramente non sarà facile perché non si possono cancellare quattro anni insieme, in cui io ho imparato tantissimo ma ne abbiamo passate tante":

Quindi il congedo: "Spero vivamente che da parte vostra non ci siano schieramenti, perché proprio voi ci avete supportato in tantissimi momenti e so che capirete. Abbiamo voluto essere corretti con voi che siete stati i primi a credere in questa storia. Spero di continuare a crescere con voi. Sono abbastanza serena. Ho provato a far andare bene la relazione, ma è andata così e sicuramente troveremo la nostra strada e la nostra felicità".