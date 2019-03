Uomini e donne, Giorgia Lucini mamma: è nato Riccardo

Fiocco azzurro a Uomini e Donne. E' nato stamattina Riccardo, primogenito dell'ex tronista Giorgia Lucini, conosciuta per aver intrattenuto una breve relazione avuta con Andrea Damante. Il bambino è frutto dell'amore per Federico Loschi, giocatore di basket a cui Giorgia è legata da circa tre anni.

Giorgia Lucini mamma

La nascita di Riccardo è stata annunciata su Twitter. A comunicarla, lo stesso Federico: "Riki è nato alle 11 - ha scritto - Pesa 3 kg e 600 grammi per 54 centimetri. Sta bene e sta bene anche la mamma. Grazie davvero a tutti per i bellissimi messaggi". I canali social di Giorgia, invece, al momento tacciono: la bellissima neo mamma si sta ancora riprendendo dalle fatiche del parto...

L'annuncio della gravidanza, invece, era arrivato lo scorso settembre. Giorgia e Federico convivevano da alcuni mesi: "Ciao a tutti! - aveva scritto Lucini - Per scelta di mamma e papà sono rimasto nascosto per un po’ di tempo… Da essere un puntino sono passato ad essere una caramella… Da un limone ed ora che sono quasi un kiwi. Visto che, per sentito dire, sono sempre stato il loro sogno più grande, ci tenevo a condividere con voi la mia crescita e a dirvi che non so ancora come mi chiamo ma so che ora sono un po’ più di 6 cm. Ho quasi quattro mesi e sto molto bene. Vi terrò aggiornati!". Oggi, poi, il lieto annuncio.