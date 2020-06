Uomini e Donne, nuovo amore per Giorgio Alfieri

Giorgio Alfieri, ex tronista della trasmissione condotta da Maria De Filippi 'Uomini e Donne' sorride di nuovo all’amore grazie a Silvia Corrias, ex moglie di Lucas Peracchi, attuale compagno di Mercedesz Henger. I due sono apparsi in uno scatto pubblicato da Alfieri sul suo profilo Instagram ufficializzando così la loro storia.

Il trono di Giorgio Alfieri a Uomini e Donne

Giorgio Alfieri è stato uno dei tronisti più amati di UeD. Lì si era fatto conquistare da Martina Luciani con la quale ha avuto una figlia, Asia. La relazione fra i due non è durata per molto tempo. Alfieri era sparito dalle scene per poi tornare come concorrente di Temptation Island Vip nel 2018, qui si era avvicinato ad Ursula Bennardo, compagna del suo amico Sossio Aruta. Ma tra i due è nata solo una bella amicizia.

Accoccolato alla sua Silvia

Non si tratta solo di un’amicizia invece tra Giorgio e Silvia immortalati in teneri ed appassionati baci. "Hypnotized" ha scritto Giorgio accanto alla foto in cui appare accoccolato all'abbronzatissima Silvia Corrias in bikini azzurro. Tantissimi i commenti positivi alla foto da parte dei fan di Giorgio Alfieri, felici di rivederlo finalmente sorridente.