U&D, Giulia Cavaglià risponde a Manuel Galiano sul presunto tradimento a Ibiza

Non ci sta Giulia Cavaglià e risponde punto per punto all’intervista che il suo ex Manuel Galiano ha rilasciato ai microfoni di Witty Tv con l’autrice del programma Raffaella Mennoia durante uno speciale dedicato a Uomini e Donne.

Galiano, accusato di aver tradito la tronista, ha fornito nell’intervista tutta un’altra versione dei fatti. Pronta la replica di Cavaglià tramite le Instagram Stories: “Non volevo fare questo video, ma lo trovo necessario nella misura in cui mi sento totalmente presa per i fondelli”.

E via, uno per uno, tutti i sassolini nelle scarpe. Punto primo: Manuel sostiene che dopo il viaggio a Ibizia si sia chiuso in casa. “Ci sono foto e persone che possono attestare che fosse sempre alle Vele a ballare, sempre a divertirsi, è una cavolata già smentita dai fatti”, risponde Giulia. Punto secondo: Galiano la accusa di concentrarsi esclusivamente sul far crescere il numero dei suoi follower su Instagram e a frequentare personaggi famosi. La replica: “Vorrei ricordare che io un’occupazione prima del programma l’avevo e mi permetteva di campare. Addirittura sono stata additata come una str… perché durante il trono di Lorenzo non mi sono potuta presentare a una registrazione proprio perché avevo un impegno di lavoro improrogabile. Al contrario di lui, che non aveva stabilità”. Poi l’affondo: “A me andava di aiutarlo, ho semplicemente fatto in modo che lui potesse stare tranquillo. Mi stando una colpa che mi fa davvero stare male. Avrei dovuto farmi solo i fatti miei. E poi, ancora: io lo portavo alle cene? Non so a cosa faccia riferimento, ma poi una persona è considerata orribile perché ti organizza le cene?”.

Manuel Galiano, il presunto tradimento ad Ibizia e la replica di Giulia Cavaglià

Infine, è il momento di affrontare la questione del presunto tradimento a Ibiza. Secondo Manuel si è trattato di un viaggio già programmato da tempo, al quale lui stesso avrebbe chiesto a Giulia di unirsi ma lei prima avrebbe detto che lo avrebbe raggiunto, poi invece non lo ha più fatto. “Vorrei sapere quale era il tuo posto sull’aereo che dici di aver già prenotato, visto che poi sei andato col jet privato. E ancora con il fatto che mi avresti invitato. Ma come ti è uscita? Con che coraggio. Bisogna avere una bella faccia tosta per dire una cosa del genere, davvero”.

Manuel Galiano ha poi negato di aver tradito Giulia con un’altra ragazza, ma secondo la tronista ci sarebbero testimoni che le hanno confermato il contrario. “Quando io dico che una donna certe cose se le sente intendo dire che ho delle persone in ambito calcistico che mi hanno confermato quello che Manuel faceva ad Ibiza e di conseguenza io ne ho la certezza. Ovviamente non posso mettere in mezzo queste persone”.

Chi ha ragione? Dove sta la verità?