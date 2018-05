Uomini e Donne, colpo di scena: Ida e Riccardo lasciano insieme il programma

Colpo di scena nella puntata di mercoledì 9 maggio di Uomini e Donne: dopo tante incomprensioni, rotture e riappacificazioni, i protagonisti del Trono Over Ida e Riccardo hanno lasciato il programma intenzionati a iniziare una relazione lontana dalle telecamere.

Dopo aver lamentato il fatto che Angelo abbia continuato ad inviare messaggi a Ida, il cavaliere ha preso la parola: "Tu vuoi che Ida non abbia contatti con glia altri, che non balli, la vuoi bloccare: ma perché allora non ti alzi e la porti via?".

Presto fatto: Riccardo si è alzato e ha preso Ida tra le braccia per poi baciarla tra gli applausi del pubblico.