Uomini e Donne, Jara e Nicola sono genitori: l'annuncio con tenera foto di famiglia

Uomini e Donne, primo fiocco azzurro per una coppia del Trono Over del programma: Jara Gaspari e Nicola Balestra sono diventati genitori di un bel maschietto, Tommaso, accolto con entusiasmo dai fan del programma che sui suoi canali social ha annunciato il lieto evento. “Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà... Tanti auguri a Jara e Nicola”, si legge sul post dell’account Instagram del programma che ha allegato una tenera foto di famiglia, con papà, mamma e il neonato.

Jara e Nicola genitori: la storia della coppia nata a ‘Uomini e Donne’

La coppia è nata davanti alle telecamere di ‘Uomini e Donne’, precisamente nell’ambito del Trono Over. Jara e Nicola sono stati ospiti di Maria De Filippi proprio nel corso della prima registrazione del programma di questa nuova stagione, a pochi giorni dalla nascita di Tommaso avvenuta il 23 settembre. Innamoratissimi come il primo giorno, i due che avevano promesso di sposarsi proprio durante il daiting show di Canale 5, sono sembrati emozionati più che mai in vista del lieto evento che ha reso ancora più forte il loro legame.

D’altronde: “Vorremmo mettere al mondo un figlio. Quando tiri le somme e trovi quello che cercavi in una persona, vuoi provare a vivere tutto al massimo: la famiglia, la convivenza e un figlio”, avevano ammesso entrambi una volta usciti mano nella mano dal programma. Detto, fatto. Benvenuto Tommaso!