Uomini e Donne, Lorenzo in lacrime: "Non mi vergogno di niente"

(Nel video Lorenzo si commuove raccontando la propria storia personale)

Momento di particolare commozione nello studio di Uomini e Donne nella puntata di venerdì 28 settembre, quando il tronista Lorenzo Riccardi si è lasciato andare alla commozione per la propria storia personale presa di mira dalla corteggiatrice Giada.

Dopo l’esterna, la ragazza ha accusato Lorenzo di essere un ignorante perché privo di diploma e di non avere modi garbati. Andato via dallo studio infastidito dall’atteggiamento di Giada e poi rientrato, Tina Cipollari ha difeso Lorenzo che, senza trattenere le lacrime, ha motivato il suo stato d’animo raccontando parte della propria storia personale: “Io ho fatto delle scelte di vita, ho aiutato mio padre e non ho studiato… Non mi vergogno di niente”.