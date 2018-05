Uomini e Donne, incidente per Lorenzo. Lui non molla: “Alla scelta mi presento lo stesso”

Tempo di scelte a Uomini e Donne. Il momento è decisivo per chi occupa il trono del programma, molto atteso dai telespettatori, ma soprattutto dai pretendenti che nel corso dei mesi si sono ‘sfidati’ per far breccia in un cuore solitario.

Tra loro c’è anche Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Sara Affi Fella, che negli ultimi giorni ha fatto impensierire i fan per la notizia di un incidente stradale circolata sui social.

A tranquillizzare i fan ci ha pensato il diretto interessato che, in due Instagram Stories, ha spiegato nel dettaglio l’accaduto e mostrato i segni dello scontro stradale.

Lorenzo Riccardi: “Sono conciato così, ma io alla scelta mi presento”

“Una mi è venuta addosso macchina e mi ha tagliato la strada. Ho due costole rotte” ha spiegato in video il protagonista del trono classico di Uomini e Donne, intenzionato a non lasciarsi abbattere dall’accaduto che gli ha anche causato un braccio ingessato.

“So che c’è qualcuno che non vuole che mi presenti alla scelta. O mi sparate o io alla scelta mi presento, è inutile che continuate”, ha dichiarato Lorenzo, convinto fino in fondo a non mollare il suo corteggiamento verso Sara, prossima a decidere con chi tra lui e Luigi Mastroianni abbandonerà il programma.