Uomini e Donne, la verità di Manuel dopo l'addio a Giulia: "Lei si vedeva con un altro"

La verità di Manuel Galiano sulla rottura con Giulia Cavaglia annunciata da Raffaella Mennoia qualche giorno fa, è arrivata puntuale attraverso un’intervista pubblicata su Witty Tv. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, accusato di aver tradito la tronista a Ibiza, ha fornito una versione dei fatti molto diversa sostenendo che si dall’inizio del loro rapporto lei avrebbe dimostrato scarso interesse nei suoi confronti. “Finché c'erano gli amici, mi abbracciava. Quando eravamo a casa, esistevano solo il cane e il lavoro per lei. Manuel non esisteva. Il suo pensiero era quello di guardare il telefono e vedere salire i follower”, ha raccontato lui: “Io speravo di innamorarmi di lei. La sua risposta è stata: Sappi che io non mi innamorerò mai di te. Me l'ha detto dopo una settimana.

“Giulia interessata solo al business”

Stando alla versione di Manuel, Giulia sarebbe stata interessata solo alla propria popolarità sul web e a lui non si sarebbe mai davvero dedicata. Rispetto al presunto tradimento ai danni di Giulia, Galiano ha poi raccontato che quel viaggio a Ibiza era stato organizzato già a gennaio, ancora prima di Uomini e Donne. “Ovviamente le ho chiesto di venire e lei stessa mi ha detto: ‘Ti raggiungo'. Non è vero che ho organizzato senza dirle niente, gliel'ho detto subito dopo la scelta. Parto e già il primo giorno mi insulta dicendo che urlavo nelle storie di Instagram e ai brand non sarebbe piaciuto. Lì ho cominciato davvero a innervosirmi. Vado a mangiare con gli amici, faccio festa e lei non si fa sentire. La chiamo io il giorno dopo e lei risponde ‘Ho da fare, ciao’. E allora io mi sono davvero rotto".

Il gossip secondo cui Manuel si sarebbe visto con un'altra

Le segnalazioni su Giuila sono arrivate anche a Manuel: “Mi arrivano messaggi di gente sconosciuta con foto di Giulia che usciva da un locale insieme a un ragazzo. Lei ha negato e ha iniziato a insultarmi, parlandomi di una ragazza che era davanti a me in una storia e avevo inquadrato per sbaglio. Era uscito il gossip di me con un'altra”, ha spiegato aggiungendo che lei gli ha comunicato al telefono che comunque non avrebbe più voluto stare insieme.

L'ultimo incontro tra Manuel e Giulia: lei ha un altro?

Manuel allora le ha chiesto spiegazioni di persona: “Arrivo sotto casa, lei mi fa aspettare un'ora. Poi mi dice: ‘Chi ti ha dato il permesso di varcare il mio cancello?'. Le dico tutto quello che ho da dirle, negando di averle fatto le corna. Lei ha ribadito che siamo persone diverse: ‘Sei troppo stupido, non capisci le cose'. La mando a quel paese e il giorno dopo mi arrivano le sue storie in cui fa la vittima, dicendo che non la trattavo come meritava”.

Il colpo di scena è arrivato quando Manuel ha raccontato quanto gli è stato riferito: “Mi scrive una mia amica di Torino. Mi dice di essere andata in una discoteca col fidanzato, e di aver conosciuto un amico di lui che gli ha presentato la sua ragazza. E quest'ultima era Giulia. Lei ha detto: ‘Ci vediamo da tre settimane, ma non lo possiamo ancora dire’. Così ho capito perché spariva. Da quel giorno non l'ho mai più sentita, non ci sentiamo dai primi di luglio”.

“L'unica colpa che posso darmi è che dovevo capire che forse in vacanza a Ibiza potevo evitare di andarci. Ma con la coscienza pulita, mi dicevo: perché non devo andarci? Giulia ha scelto me perché Giulio Raselli l'avrebbe ‘smaronata’ subito”, ha concluso: “Se la vedessi adesso, le direi che mi dispiace per la persona che è, sono fortunato a essermela tolta dalla mia vita”.

