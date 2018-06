‘Uomini e Donne’, Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati: il messaggio social

A poco più di un mese da quel ‘”scelgo te” con cui Nicolò Brigante aveva annunciato di voler vivere una storia d’amore con Virginia Stablum, la coppia tra le più seguite di questa edizione di ‘Uomini e Donne' si è detta addio.

Dopo la scelta palesata durante la trasmissione di Maria De Filippi, i due si erano mostrati raramente sui social nel corso di queste settimane ed evitato di rispondere ai follower che hanno chiesto loro spiegazioni.

Questo, però, è il momento dell’ufficialità della rottura ed entrambi hanno palesato le loro motivazioni attraverso delle storie pubblicate su Instagram.

Il tronista siciliano che aveva scelto l’ex corteggiatrice veronese spiazzando quanti si aspettavano che preferisse la rivale Marta Pasqualato, ha motivato l’addio in un lungo messaggio postato in una storia Instagram in cui si è fatto riferimento alla necessità di separare le proprie strade per una inconciliabile distanza geografica.

“Dopo giorni di riflessioni attente mi sento di comunicarvi che il rapporto tra me e Virginia è arrivato a una battuta di arresto. Premetto che non ci sono state incomprensioni o tradimenti ma dopo due mesi dalla scelta non è scattato, per entrambi, quello che pensavamo potesse scattare una volta fuori da UeD”, ha scritto Brigante sottolineando come la decisione sia stata di entrambi.

“Abbiamo provato a frequentarci il più possibile, cercando di far intrecciare la nostra quotidianità e le nostre famiglie, perché la volontà, o meglio la speranza, era di far volare questo rapporto appena nato. Ma dopo due mesi non è stato così, ci siamo resi conto che oltre a un grande affetto e a una stima reciproca non è scattato quell'amore folle e irrazionale che dovrebbe scattare in un rapporto”, ha scritto ancora prima di concludere: “Questo post è doveroso per tutte quelle persone che in questi mesi ci hanno supportato e voluto bene e spero che continueranno a volerci bene al di là della coppia”.

Il messaggio di Virginia Stablum

Dal canto suo, anche Virginia Stablum ha fatto sapere il suo punto di vista sui social. “… Ho deciso di parlare solo ora poiché come ho detto dal primo giorno, volevo davvero conoscere una persona per costruirci un rapporto e una storia seria anche al di fuori del contesto televisivo”, si legge sulla storia Instagram dell’ex corteggiatrice: “Io e Nicolò abbiamo fatto di tutto affinché questo rapporto diventasse qualcosa di più importante, mi ci sono dedicata senza riserve e in modo totale, ma purtroppo quando il lavoro o altro non lasciano spazio ai sentimenti vuol dire aver perso di vista la cosa più importante”.