Uomini e Donne, Alessio rivela: "Ecco perché io e Angela ci siamo lasciati"

E' la coppia più chiacchierata di 'Uomini e Donne'. Angela Nasti ed Alessio Campoli stanno scatenando i pettegolezzi dei telespettatori a causa della rottura-lampo arrivata appena dieci giorni dopo la scelta. E così, dopo giorni di chiacchiericcio, l'ex tronista e l'ex corteggiatore decidono di rompere il silenzio e di chiarire i motivi che li hanno portati a dirsi addio.

La versione di Alessio

"Da parte mia c’erano i presupposti, ma quando che ho capito che le cose non stavano andando come avevo sperato, sono stato il primo a ritenere che fosse giusto chiudere il nostro rapporto", racconta Alessio. “Angela ha manifestato di vedermi strano, di non riconoscere in me la stessa persona che aveva visto all’interno del programma, di non riuscire ad immaginarmi nella sua vita. Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi attribuire delle colpe. Il nostro primo confronto c’è stato il lunedì sera, ma la chiusura è arrivata martedì scorso […] Ho cercato io il confronto, le ho detto che se le cose stavano così non aveva senso continuare, e lei ha risposto che di aver riflettuto e di star vivendo un momento difficile, e non solo per me".

La versione di Angela

"La decisione di lasciarci è stata presa da entrambi. Alessio mi ha detto di prenderci una pausa, a quel punto gli ho confessato quello che sentivo. Non voglio dare colpe a nessuno, però posso dire che l’Alessio al di fuori non era la persona passionale e schietta che mi aveva colpito. I miei stessi amici, e la mia famiglia, lo hanno notato".