Uomini e Donne, Sara ha scelto Luigi

(Nel video in alto, la scelta di Sara Affi Fella)

E' stata una scelta difficile per Sara Affi Fella, combattuta fino all'ultimo tra Luigi e Lorenzo. Alla fine ha prevalso il desiderio di costruire qualcosa di importante fuori, e Luigi in questo le ha sempre dato più sicurezza.

"Credevo fossi un punto di riferimento e basta - ha spiegato Sara all'emozionatissimo Luigi - Una persona che stava là e basta. In quel periodo ho pensato di eliminarti, poi tu ti sei alzato e te ne sei andato. Io mi sono sentita persa. In quel momento ho capito che mi piacevi veramente e che non eri un punto di riferimento e basta. Io devo ascoltarmi perché fuori ho tanti progetti, voglio vivere una vita felice, ma soprattutto devo ascoltare sia la mia testa che il mio cuore perché tu oggi sei la mia scelta".

Non sono servite tante parole a Luigi per dirle di sì. E' bastato un bellissimo bacio.