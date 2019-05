Uomini e Donne, ecco la scelta di Angela Nasti | VIDEO

A 'Uomini e Donne' la scelta di Angela Nasti è Alessio Campoli. Poco fa - e rigorosamente in diretta, per evitare spoiler - è andata in onda la puntata che ha concluso il percorso della bella napoletana. Niente da fare per il secondo pretendente, Luca Daffrè. Domani sempre in diretta su Canale 5 alle ore 14.45, la seconda scelta.

La scelta di Angela Nasti è Alessio: video

Angela ha dunque scelto Alessio come compagno di vita. Un vero e proprio colpo di scena, che ha ribaltato le aspettative del pubblico, convito che la scelta sarebbe ricaduta su Luca.

Scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne: il discorso a Luca

Queste le parole con cui Angela ha "rifiutato" Luca Daffrè: “Il nostro è stato un percorso particolare. Ho voluto che tu venissi a corteggiarmi perché mi piacevi. Sono sempre stata prevenuta nei tuoi confronti e ho fatto fatica a capirti. tanti tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti. Ti ho sempre messo in discussione. Tu eri indeciso e poi sei rimasto per me. La villa non è andata bene, tu sei andato via e mi hai fatto capire tante cose. Tu nella lettera mi hai detto di scegliere la mia strada. Io la mia strada l’ho scelta, ma non sei tu. Ho fatto fatica a dirti queste cose. A te ho dato il primo bacio in questo programma e per me resterai una persona importante”.

Una volta uscito dallo studio, Luca ha detto allo staff del programma: "Spero che la sua scelta sia stata vera. Che io sentissi trasporto verso di lei è sotto gli occhi di tutti. Pensavo che scegliesse altro, ma le auguro tutto quello che vuole". Negli occhi del ragazzo tanta delusione, ma poco rancore: la sua è stata una reazione matura e non livorosa.

In basso, Angela e Luca

Chi è Angela Nasti di Uomini e Donne

Angela è di Napoli ed ha diciannove anni, le sue più grandi passioni sono la moda ed i viaggi. "Mi definisco una ragazza solare, testarda ed esigente, soprattutto con me stessa - dice di sè la neo tronista - Sono determinata, sicura di me e di quello che voglio. Mi piace uscire con le amiche, ma anche tanto stare a casa. Odio la falsità e l'ipocrisia e dico sempre quello che penso. E anche se non parlo, tutto mi si legge in faccia, perché sono una ragazza trasparente che non ha paura di esporsi".

Al centro della sua vita ci sono gli affetti: "La mia famiglia è la cosa più importante che ho e non smetterò mai di ringraziarla per avermi seguita e protetta da tutto. Mia sorella (Chiara Nasti, famosa fashion blogger, ndr) è il mio punto di riferimento ed è stata molto fortunata perchè è riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro. Tra noi c'è un rapporto di amore-odio, ma siamo inseparabili"