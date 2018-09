Uomini e donne, Teresa e Salvatore in crisi: lui va via di casa

In crisi una delle coppie più amate di 'Uomini e donne'. Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia vivono un momento difficile dopo tre anni d'amore e due di matrimonio. A confermarlo lo stesso Salvatore su Instagram.

La coppia si è presa un periodo di rifessione. "Non è facile parlare di questa situazione - scrive il calciatore - è vero abbiamo avuto qualche problema ed io ho deciso di andare via. Col tempo si vedrà". Nessun commento invece da parte di Teresa. Almeno per ora.

I due si sono scelti nel 2015, durante la partecipazine nel programma di Maria De Filippi, dove lei sedeva sulla poltrona dei tronisti. Poi il matrimonio da favola, celebrato nel 2016 in diretta a 'Pomeriggio 5'.

Salvatore, 29 anni, chiede inoltre che non vengano alimentati pettegolezzi intorno alla storia. "Vi chiedo solo un pò di rispetto, perché sto leggendo diverse cavolate. Un giorno forse parlerò. Sono stato contattato da qualche rivista ma ho rifiutato. Spero di essere stato esaustivo e confido nel vostro rispetto"