Uomini e donne, Tina si confessa in trasmissione: la verità sull'addio al marito

"Sono single, mi rimetto sul mercato". Tina Cipollari conferma a 'Uomini e donne' la fine della storia con l'hairstylist Chicco Nalli, suo marito per 12 anni di matrimonio e padre dei figli Mattias di 14 anni, Francesco, 11, e Gianluca,10. Lo fa col sorriso sulle labbra, come è nelle sue corde, nel tentativo di sdrammatizzare un momento difficile.

I rumors sul presunto addio si rincorrevano da tempo. Riviste di gossip e indiscrezioni raccontavano da circa un anno di una crisi in corso. I diretti interessati, però, hanno sempre smentito, celato, parlato a mezza bocca. Un modo per tutelare i bambini fino a quando la relazione non è stata definitivamente chiusa.