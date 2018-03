Uomini e Donne, Trono Gay: Alex Migliorini e Alessandro D'Amico si sono lasciati

E’ durata pochi mesi la storia tra Alex Migliorini ed Alessandro D’amico, rispettivamente tronista e corteggiatore del secondo ‘Trono Over’ di "Uomini e donne". La coppia si era promessa amore lo scorso novembre, di fronte ai telespettatori del programma di Canale 5, ma qualcosa è andato storto. In queste ore, infatti, è arrivata la rottura ufficiale. Ad annunciarla è stato Alex sui social, con un post condiviso tra le sue Instagram Stories. Alla base della rottura ci sarebbe un dietrofront di Alessandro: “Quel sentimento forte che pensava di provare e che definiva amore in realtà non lo sente più”.

Di seguito, il post condiviso di Alex:

