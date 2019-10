Uomini e Donne, Sossio e Ursula sono genitori: è nata Bianca

Fiocco rosa in casa Bennardo-Aruta! Sossio e Ursula, coppia nata nel Trono Over di ‘Uomini e Donne’, sono diventati genitori di una bimba, Bianca, nata oggi, 11 ottobre 2019.

“Ore 08.38. È nata La nostra principessa Bianca… Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono”, si legge nell’ultimo post Instagram pubblicato dall’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi, corredato da una dolce foto che mostra la manina della neonata e quella della sua mamma. Una gioia incontenibile per Sossio e Ursula, già genitori di altri figli, tutti maschi, avuti da precedenti relazioni (due per Aruta, tre per Ursula). Ed è anche per questo che l’arrivo di una bimba arricchirà di entusiasmo la vita dei membri della già numerosa famiglia.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta genitori: la storia d’amore nata a ‘Uomini e Donne’

Con la nascita della loro prima figlia, Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno coronato una storia d’amore nata durante il trono over di ‘Uomini e Donne’ e messa alla prova da non poche difficoltà. Dopo le innumerevole delusioni ricevute dalla dama del Trono Over, arrivate fino alla frattura che pareva insanabile durante il reality ‘Temptation Island Vip’, la relazione pareva definitivamente archiviata.

Ursula poi è tornata nella trasmissione decisa a gettarsi in un nuove conoscenze, ma subito dopo anche Sossio ha scelto di tornare nel programma proprio per riconquistare il cuore della Bennardo e con lei ha lasciato il programma. Ora Sossio vive a casa di Ursula, insieme ai figli di quest’ultima e, adesso alla piccola Bianca.