Sossio e Ursula aspettano un figlio: la dama di Uomini e Donne è incinta

Lieta novella per due dei protagonisti più noti del programma ‘Uomini e Donne’: Ursula Bennardo e Sossio Aruta saranno presto genitori.

La notizia è riportata dal sito Il Vicolo delle News che anticipa come la coppia abbia annunciato la gravidanza nel corso della registrazione della nuova puntata. Secondo quanto riportato dal portale, i due hanno presenziato come ospiti nello studio che ha visto nascere e crescere – tra mille tira e molla arrivati fino a ‘Temptation Island Vip’ – la loro storia d’amore e lì hanno mostrato a tutti, Maria De Filippi in primis, l’ecografia.

“L’emozione in studio era palpabile da parte di tutti, anche di Gianni che non ha mai nascosto il suo disappunto nel vedere Ursula dare una nuova possibilità a Sossio”, ha riferito una fonte presente al momento.

Uomini e Donne, Ursula e Sossio aspettano un bambino: la storia d’amore

Con la notizia della gravidanza, la relazione tra Ursula e Sossio sembra finalmente aver raggiunto la stabilità. Dopo le innumerevole delusioni ricevute dalla dama del Trono Over, arrivate fino alla frattura che pareva insanabile durante il reality ‘Temptation Island Vip’, la relazione pareva definitivamente archiviata.

Ursula poi è tornata nella trasmissione decisa a gettarsi in un nuove conoscenze, ma subito dopo anche Sossio ha scelto di tornare nel programma proprio per riconquistare il cuore della Bennardo e con lei ha lasciato il programma. Ora Sossio vive a casa di Ursula, insieme ai figli di quest’ultima e tutti insieme attendono l’arrivo del bambino.

E sbirciando il profilo Instagram, un indizio sembra confermare la dolce notizia: una foto che li ritrae insieme, lui con le mani sul ventre di lei che gli augura una buona festa del papà…