Uomini e Donne, Ida e Riccardo si sono lasciati (di nuovo) | VIDEO

(Ida e Riccardo spiegano i motivi dell'addio a 'Uomini e Donne')

Avevano deciso di ricominciare, di lasciarsi alle spalle le incomprensioni e riprovare a ricominciare di nuovo, ma le differenze si sono dimostrate insuperabili: per questo Ida e Riccardo, tra le coppie più seguite del Trono Over di Uomini e Donne, si sono lasciati. “Penso che non riusciremo mai a trovare un punto di incontro”, ha raccontato lui che, commosso fino alle lacrime, ha spiegato di aver superato le reticenze iniziali rispetto alla decisione di andare a vivere insieme per poi riflettere con lei sull’impossibilità di proseguire in una vita a due.

Ida a Riccardo: “Non mi sento amata”

Entrata nello studio del programma di Canale 5 nella puntata di lunedì 25 novembre, Ida ha discusso con il compagno dell’opportunità di una convivenza che non sarebbe dovuta essere vissuta come un obbligo. “Se hai questo freno mi fai capire che non c’è amore”, ha affermato lei, discutendo con Riccardo che, dal canto suo, ha respinto ogni accusa. Alla fine del confronto la storia tra i due, sempre segnata da alti e bassi, è stata dichiarata conclusa. Sarà davvero così o qualcosa tornerà a muovere di nuovo i loro sentimenti?