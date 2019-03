Valentina Allegri, l'addio con Barone e i rapporti con Ambra: la verità della figlia del Mister

Neolaureata e di nuovo single, per Valentina Allegri si apre un nuovo capitolo. A voler sbirciare tra le pagine precedenti, le iene Stefano Corti e Alessandro Onnis, che hanno intercettato la figlia di Mister Allegri per saperne di più sulla fine della relazione con Piero Barone e capire come hanno preso la notizia in famiglia, visto che c'erano già state le presentazioni ufficiali.

Una storia durata meno di un anno e finita per i "troppi impegni lavorativi", come ha fatto sapere Valentina. "In famiglia ci sono rimasti male, lo adoravano" ha rivelato, e oltre al papà lo aveva conosciuto anche Ambra Angiolini, la sua compagna. Con lei nessuna tensione, ha assicurato: "Ci sentiamo, abbiamo un buon rapporto". E a proposito della relazione tra l'attrice e l'allenatore della Juventus si è lasciata sfuggire qualche dettaglio: "E' lei la piuù gelosa. Mio padre quando è innamorato corre e adesso è proprio innamorato". E chissà se a breve correrà verso l'altare, come vogliono gli ultimi rumors...