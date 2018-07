Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati (di nuovo): sui social volano parole pesanti

Valentina Vignali e Stefano Laudoni: è finita

Lo scorso novembre tutto sembrava finito tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni, poi l’ex cestista e il fidanzato erano tornati insieme. Ultimamente si era parlato di crisi e, qualche ora, fa è arrivata la "notiziaccia".

Ad annunciare su Instagram che tra i due è finita per la seconda volta, è stato Stefano Laudoni che, in una stories, ha tirato fuori tanto veleno: “Penso che arrivati a questo punto è giusto chiarire un attimo le cose … sono stato lasciato dalla signorina Vignali prima di partire per le Seychelle e anche durante in realtà, visto che ho speso 3000 euro per questo viaggio e i soldi non cascano dal cielo”, ha scritto in una stories su Instagram Laudoni.

L’ormai ex fidanzato della cestista ha continuato spiegando quali sono stati i motivi per cui la Vignali ha deciso di mettere fine alla loro relazione: “Non si fida di me non riesce a superare quello che è stato il passato. Lei ha tutte le ragioni per prendere questa decisione e è libera di fare ciò che le dice la testa”. Laudoni ha poi concluso dicendo di non essere mai stato finto con la sua ex, di aver sbagliato ma di averci messo sempre la faccia e ha chiesto ai follower di rispettare il momento.



La stories su Instagram di @stefanolaudoni

Valentina Vignali: la replica su Instagram

Valentina Vignali, come c’era da aspettarsi, ha immediatamente risposto alla stories dell’ex fidanzato, con un lungo post in cui si interroga su cosa sia l’amore, su dove possa portare l’amore.

“Tutto passa – ha controbattuto sempre tramite social Laudoni – ho passato momenti peggiori nella mia vita. Serve solo del tempo”. Questa volta tra lui e la Vignali la storia sembra chiusa definitivamente.