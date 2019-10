Valentino Rossi, ecco il regalo da sogno per il 26 anni della fidanzata

Non siamo abituati a vedere Valentino Rossi in "versione fidanzato". Solitamente restio a condividere il proprio privato sui social, oggi il campione di motociclismo stupisce condividendo su Instagram una romantica dichiarazione per la sua Francesca Sofia Novello, la ragazza a cui è legata da due anni. L'occasione è il compleanno della modella, che oggi compie 26 anni.

Valentino Rossi, dedica e regalo da sogno per Francesca

Nel pomeriggio di oggi la dedica per Francesca. "Buon compleanno Amore", scrive Valentino a corredo di un post in cui pubblica alcuni degli scatti di coppia più belli. "Grazie amore mio", risponde subito lei, senza dimenticare emoticon a forma di cuori. Poco dopo Francesca condivide su Instagram anche il regalo del fidanzato: un enorme mazzo di rose rosa.

Già ieri sera la coppia aveva festeggiato insieme. Lo raccontano alcune Instagram Stories condivise da Francesca e dagli invitati al suo party. Brindisi, palloncini una super torta alla frutta, tutti vissuti accanto a Valentino, che le è stato seduto al fianco tutta la sera. "Questa foto ma mi rappresenta tantissimo perchè si vede la mia felicità... - scrive la neo 26enne in una foto condivisa questa mattina - GRAZIE a tutti per gli auguri, GRAZIE per i bellissimi pensieri che mi avete dedicato.. GRAZIE ai miei amici per la festa stupenda e GRAZIE al mio Amore❤️ #francy26 #LOVEYOUALL".

Che tra Valentino e Francesca l'amore fosse serio lo si è capito dalle ultime dichiarazioni del motociclista, che tempo fa ha confessato di essere pronto a metter su famiglia. "Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata", ha dichiarato.