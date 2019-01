Valentino Rossi a nozze? Il campione MotoGp rompe il silenzio

Sono sempre più innamorati Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Accanto alla bellissima modella 25enne, il campione di motociclismo ha finalmente ritrovato il sorriso dopo la fine della lunga relazione con Linda Morselli, tanto che c'è chi pensa che le nozze siano alle porte.

Incalzato sulla questione da Valerio Staffelli per 'Striscia la notizia', Rossi si mantiene vago. «Sappiamo anche che ha cominciato a mettere le fondamenta per la famiglia. Quindi, a quando le nozze», provoca l'inviato. E lo sportivo precisa: «Non lo so. Non abbiamo deciso. Non ci abbiamo pensato». Eppure il momento sarebbe quello giusto. La storia tra Rossi e la Novello va avanti da circa un anno. I due si sono conosciuti proprio a bordopista, dove lei lavorava nei panni di "ombrellina" e da allora sono diventati inseparabili.

'Striscia la Notizia', Tapiro a Valentino Rossi: "Mi dispiace non aver vinto gare quest'anno"

Ma perché Staffelli ha raggiunto Rossi? Il motivo è lontano dalle questioni di cuore. Questa sera, venerdì 4 gennaio, a 'Striscia' (su Canale 5 alle ore 20.35), il 'Dottore' riceverà il Tapiro d’oro per non aver vinto neanche una gara nel 2018. «È stata una stagione difficile. Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco», ammette a proposito dei risultati del motomondiale. Staffelli domanda: «Ci risulta che ha vinto ultimamente…». «Sì ho vinto la 100 km dei campioni - precisa Valentino - Abbiamo lottato io e Franco Morbidelli contro Pasini e Baldassarri fino all’ultimo secondo e siamo riusciti a vincere». «E come ha vinto?» chiede Staffelli. Tra le risate, Valentino spiega: «Quello davanti è caduto».