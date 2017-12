Valeria Golino dopo la rottura con Scamarcio: “Mi sento pronta per nuovi incontri”

Terminata la lunga storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Valeria Golino, durata dieci anni, si apre un nuovo capitolo nella vita sentimentale della regista 52enne che, in un’intervista rilasciata al settimanale Io Donna, a distanza di più di un anno dalla rottura, si dichiara pronta a lanciarsi in nuove avventure anche sotto il profilo sentimentale.

Nonostante la donna e l’ex compagno non si siano mai davvero separati, essendo rimasti in buoni rapporti per conservare un rapporto pacifico, la Golino si dice pronta a fare nuove conoscenze: “È un periodo di transizione. Mi sono separata da un anno e mi sto aprendo agli incontri. Mi sento pronta, benché il momento sulla carta non sia uno dei più propizi: quando fai la regista sei la persona meno “erotica” del set” ha confessato nelle pagine del settimanale.

Un grande passo in avanti, dunque, quello della regista che, solo qualche mese fa, intervistata dal settimanale Grazia, aveva definito la relazione con Scamarcio una storia senza fine.

E chissà che a questo punto, vista la carica positiva della Golino, questo nuovo anno non possa regalarle l’amore.