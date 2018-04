Valeria Marini torna tra le braccia dell’ex fidanzato: “Ci eravamo solo allontanati”

Valeria Marini non è più single. Per la showgirl dispensatrice di “baci stellari” si è schiuso un nuovo capitolo sentimentale che, stando all’identità del fortunato, corrisponde al prosieguo di una storia d’amore interrotta temporaneamente e ora pronta ad essere vissuta con una nuova energia.

Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, la showgirl ha confermato le voci che la volevano di nuovo tra le braccia di Patrick Baldassarri, l’imprenditore romagnolo a cui era stata legata nel 2016.

“Sono tornata con Patrick. Per il tipo di vita che faccio io, sempre in viaggio, ci eravamo solo allontanati” ha confidato Valeria Marini che ha definito il suo compagno come una persona speciale e seria con cui non ha mai smesso di avere un rapporto bellissimo.

Valeria Marini e l’amicizia con l’ex Vittorio Cecchi Gori

Essere intervistata dalla conduttrice del programma domenicale di Canale 5 è stata anche l’occasione per chiarire il suo rapporto con l’ex compagno Vittorio Cecchi Gori, al quale è stata legata sentimentalmente per tre anni. Ora tra loro c’è una profonda amicizia, rafforzata nel momento più difficile per il produttore cinematografico colpito da un’ischemia a dicembre.

Ascoltando le parole dell’ex moglie di Cecchi Gori, Rita Rusic, Valeria Marini ha voluto precisare la sua posizione. In un’intervista Rita Rusic aveva descritto Cecchi Gori come “un uomo abbandonato, non da noi, ma da tutto e tutti”.

“Non penso parlasse di me – ha assicurato Vla showgirl - Non l'ho mai abbandonato, sono andata a trovarlo anche di notte, per tre o quattro volte, di nascosto, perché l'avvocato aveva mandato una diffida che impediva ad altri di avvicinarsi”.

La showgirl ha poi spiegato che l’ex moglie di Cecchi Gori “ha sempre dichiarato cose poco carine nei miei confronti” e si è detta felice del fatto che adesso i due si siano riavvicinati.

Valeria Marini, pace fatta con Francesca Cipriani

Le bionde showgirl si sono incontrare per mettere una volta per tutte la parola fine alle incomprensioni che già avevano avuto modo di affrontare durante la permanenza sull’Isola dei Famosi: la prima è tornata ad essere “idola” della seconda e un abbraccio ha suggellato la pace e scacciato ogni malumore.