Valeria Marini, quarantena in love: "A casa con Gianluigi, è una prova importante"

Una dolce quarantena per Valeria Marini, che sta trascorrendo queste settimane di lockdown nel suo appartamento stellare di Roma, a Piazza di Spagna, con il fidanzato Gianluigi Martino. Pr, originario di Cosenza, classe 1984: tra loro ci sono 17 anni di differenza, ma l'età non conta quando incontri la persona giusta.

"La quarantena è una prova importante per la vita di coppia. Ringrazio il Signore che mi ha fatto incontrare Gianluigi" ha fatto sapere la showgirl ai Lunatici di Rai Radio2, spiegando come questo tempo di reclusione forzata le stia dando ulteriori conferme sulla sua relazione: "Ci stiamo dando molta forza l'uno con l'altra. E' molto importante. Come mi comporto in quarantena? Mi piace comunque curarmi, prendermi cura di me stessa. Il mio fidanzato mi sta vicino, anche se ogni tanto vado in giro dentro casa con maschere strane". Sì, perché il passatempo preferito da Valeriona in casa è il benessere: "Ovviamente non posso andare dai professionisti che mi hanno sempre accompagnato per quanto riguarda la cura del corpo, faccio tutto da sola. Però la prima cosa è comunque mantenere la cura di se stessi. La giornata deve essere condotta sempre al meglio, bisogna prendersi cura di noi stessi e fare tutto quello che ci fa stare bene. Non lasciarsi andare, non buttarsi nel cibo, non sprecare. Bisogna mantenersi in forma, mantenere un equilibrio, stare bene".

Si prende cura di sé, ma anche degli altri Valeria Marini, che ha sposato l'iniziativa di un'associazione benefica: "Mi sto dando da fare per la raccolta fondi con una associazione di volontariato mondiale presente in tutta Italia. Siamo riusciti a comprare diversi macchinari importanti per cercare di renderci utili. La campagna si chiama 'Doniamo un respiro', si trova su tutti i miei social, chiunque volesse può fare una piccola o grande donazione. Tutti insieme, con un piccolo gesto, possiamo fare qualcosa di grande per dare una mano a chi è in prima linea a combattere una situazione d'emergenza che speriamo passi molto presto".

Nei progetti futuri, dopo questa emergenza, ci sono l'amore e la famiglia: "Mi mancano gli abbracci. La prima cosa che farò sarà un bel bagno al mare. L'ottimismo che tutto questo finirà non deve mancare. Ci dobbiamo tutti risvegliare da questo incubo e quando lo faremo ricorderemo di dare importanza ai veri valori. L'amore, la famiglia. Sicuramente ne usciremo migliori. O almeno lo spero".