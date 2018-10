Valeria Marini, è amore con Ivan dopo Temptation: "Il periodo più bello della mia vita"

Valeria Marini non si nasconde più. Dopo aver interrotto la sua storia con Patrick Baldassari, la showgirl esce allo scoperto con Ivan Gonzales, tentatore conosciuto a Temptation Island Vip.

"Non so che cosa ne sarà di noi, ma oggi è una bella frequentazione", così Valeriona nazionale rivela al settimanale Chi la relazione con l'ex tronista spagnolo che le ha rubato il cuore durante il reality di Canale 5. "Ci siamo trovati subito - racconta - mi ha saputo prendere con le sue risate. Poi eccoci qui".

Lei e Patrick erano ai ferri corti e a nulla sono servite le sue provocazioni per dare una scossa positiva alla loro storia. "All'inizio mi sono avvicinata a Ivan non per la sua bellezza, che è innegabile - spiega Valeria - ma per provocare Patrick. Volevo una reazione che però non c'è stata". Da lì il distacco inesorabile e l'avvicinamento a Ivan, con cui sogna già in grande: "Chi mi conosce non lo sa, ma io sono una credulona. Sogno una famiglia e sogno di diventare mamma. Nessuno può impedirmelo. Ivan è molto giovane. Vedremo cosa succederà".

Per ora è felice come non mai: "Sto vivendo il periodo più bello della mia vita. Anche grazie a Ivan".