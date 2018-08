FOTO | Temptation, Valeria Marini e Patrick hot: i saluti sono dalla camera da letto

Sono una delle coppie più attese di 'Temptation Island Vip'. Legati "a puntate" dal 2016, Valeria Marini e Patrick Baldassari, restii a mostrarsi in coppia in tv, stuzzicano la curiosità dei telespettatori. E i fidanzatini promettono bene ancor prima dell'approdo nel reality: il selfie pre-partenza, infatti, è bollente.

Sdraiati a letto, tra le lenzuola bianche, l'uno tra le braccia dell'altra. Questo lo scatto che Valeriona ha condiviso su Instagram prima di partire alla volta del 'Is Molus Relais', dove i due trascorreranno tre settimane per mettere alla prova il loro amore. L'imprenditore è a torso nudo, la showgirl in reggiseno rosa. Tra lui e lei spunta "l'altro": il gattino bianco di Valeria, intento a camminare sul cuscino. A margine la didascalia "Waiting Temptation Island".

Più soft, invece, i saluti di Baldassarri: "Mi assento per un po' e poi torno" ha scritto sul suo profilo Instagram, corredando il post di uno smile.