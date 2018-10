Valerio Merola ancora 'invaghito' di Bianca Berlinguer: "Sprigiona bellezza"

«Ho fatto il playboy per 40 anni. Ma c'è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer. Io so che a lei non fa piacere che venga citata, è una nostra storia giovanile, ma è davvero l’unica che avrei voluto sposare, Bianca è straordinaria in tutto». Questa è la sorprendente dichiarazione d'amore che, a distanza di molti anni dalla loro relazione (o “storia giovanile”, come la definisce lui), Valerio Merola riserva alla giornalista di Rai 3.

Lo fa in una lunga intervista pubblicata dal settimanale 'Chi' nel numero in edicola da mercoledì 17 ottobre. Il filrt tra i due risale all'inizio degli anni Ottanta, ma non andrò a buon fine. «Penso che abbia giocato la sua percezione che non fossi ancora pronto per una storia seria», spiega Merola «lei allora mi aveva reputato un farfallone. E pensi che quella era l’unica volta in cui non lo volevo essere, ma lei non mi ha creduto. Il destino a volte gioca questi scherzi, è beffardo».

Merola, che è appena stato eliminato dalla casa del “GF Vip”, subisce ancora il fascino dell'ex direttore del Tg3. «E' sempre lei, ha un fascino unico, sprigiona bellezza e bellezza intellettuale, è attraente, sempre. È proprio vero, come diceva D’Agostino, che è una che combina le antitesi dell’essere donna».