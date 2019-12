Vanessa Incontrada chiama il compagno sul palco di Rai Uno: il dolce fuoriprogramma

Un piacevole fuoriprogramma arrivato nel corso dell’ultima puntata di ‘20 anni che siamo italiani’ si è rivelato l’occasione per far conoscere al pubblico televisivo Rossano Laurini, il riservatissimo compagno della conduttrice dello show di Rai Uno Vanessa Incontrada, chiamato sul palco subito dopo l’esibizione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

A rendere quasi naturale l’invito per lui al centro della scena è stata la compagna del conduttore che si è complimentata con entrambi. "Con la vostra semplicità siete entrati nelle case degli italiani, vedervi così divertiti è una soddisfazione anche per chi vi sta accanto", ha dichiarato Anna, inducendo i conduttori a rivolgersi al compagno di Vanessa Incontrada seduto in platea. “Rossano, vieni qua, fatti vedere!”, ha incalzato Gigi D’Alessio: “E’ la prima volta che sta sul palcoscenico, non è abituato”, ha commentato lei prima di abbracciare l’uomo visibilmente emozionato (qui il momento dell'incontro a partire dal minuto '43).

Chi è Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è sentimentalmente legata da 12 anni a Rossano Laurini, un imprenditore di Follonica, padre del figlio Isal. Nell’ultimo monologo sulla perfezione recitato a ’20 anni che siamo italiani’ Vanessa Incontrada ha parlato di lui come determinante in un momento molto difficile della sua vita: “Pensavo di dover essere perfetta per trovare l’uomo della mia vita, per piacergli, perché si innamorasse di me. Alla fine ho trovato un uomo speciale, lui, mio marito, Rossano, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare: ‘Devi sorridere dei tuoi difetti' . È vero. E si è preso il pacchetto intero: pregi e difetti. Ed io ho fatto la stessa cosa con lui".