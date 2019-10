Vera Kinnunen e Dani Osvaldo si sono già lasciati? L'indizio

L'amore ai tempi dei social passa anche attraverso i 'like' dispensati e quelli 'mancati'. Ed è così che nasce il dubbio dell'addio-lampo tra Vera Kinnunen e Dani Osvaldo. Da qualche settimana, infatti, l'insegnante di danza di 'Ballando con le stelle' e l'ex calciatore, non condividono scatti di coppia né dediche, si immortalano a km di distanza e, soprattutto, hanno smesso di 'seguirsi'. Che la passione scoppiata dietro le quinte del talent show di Rai Uno, per buona pace di Stefano Oradei, ex di lei, si sia rivelata un fuoco di paglia?ù

Vera Kinnunen e Dani Osvaldo si sono già lasciati?

Negli ultimi post condivisi su Instagram, i due si immortalano agli antipodi. Lui è a Buenos Aires, sua città d'origine, insieme alla mamma e agli amici di sempre, mentre lei è in Italia. Il viaggio di Dani sarebbe stata perfetta per una fuga d'amore, ma così non è stato e tutto lascia pensare che la storia sia già giunta ai titoli di coda. Fino a qualche tempo fa, infatti, la coppia non risparmiava romantici scatti a due. Dani e Vera si erano conosciuti quest'inverno sulla pista di Ballando con le stelle. Lei, all'epoca, era fidanzata con il collega Stefano Oradei, con cui si è detta addio qualche settimana dopo. La storia con Stefano, in corso da otto anni, era già in crisi da tempo.