Veronica Satti, matrimonio in vista con la fidanzata Valentina

Hanno grandi progetti Veronica Satti e la sua fidanzata Valentina. Le due, che hanno testato il loro amore durante il mese e mezzo di permanenza della figlia di Bobby Solo nella Casa del Grande Fratello, sono pronte per fare il grande passo. E breve la convivenza e tra non molto l'unione civile.

"Stiamo cercando un appartamento a Roma per andare a convivere - ha rivelato la Satti, che vive a Genova, a Nuovo Tv - Valentina mi ha regalato l'anello di fidanzamento. Ci piacerebbe sposarci il prossimo anno".

Al matrimonio, magari, sarà presente anche Bobby Solo, che proprio durante il Grande Fratello ha fatto sapere di volersi riavvicinare alla figlia dopo anni di silenzio e lontananza: "Non sono ancora riuscita a sentirlo perché è in tournée in America. Ci incontreremo al suo ritorno. Ho aspettato tanti anni per rivederlo, qualche giorno in più non è nulla. Sono emozionata".