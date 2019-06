Veronica Satti, è finita con la fidanzata Valentina: "La storia più importante della mia vita"

Sono settimane che sul profilo Instagram di Veronica Satti non si vede più la fidanzata Valentina, così diversi follower si sono insospettiti e hanno iniziato a fare domande. E Veronica ha risposto: "Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme. E' già più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto da dire".

La figlia di Bobby Solo ha soltanto aggiunto, poco dopo: "E' stata la storia d'amore più importante della mia vita e le auguro il meglio". Non una parola sulle motivazioni della rottura, né uno sfogo, Veronica preferisce vivere questo momento difficile dentro di sì, confidandosi solo con gli amici più stretti che le sono vicino.

Le due stavano insieme da qualche anno e dopo la partecipazione della Satti al Grande Fratello volevano sposarsi. Avevano fatto sapere più volte di avere progetti importanti, come appunto il matrimonio, poi qualcosa deve aver fatto saltare tutto. Restano le emozioni vissute insieme, tutti i momenti condivisi e i ricordi, ma anche un po' di malinconia che ogni tanto bussa alla porta, come è accaduto a Veronica pochi giorni fa, quando ha postato su Instagram uno stralcio dell'ultima canzone di Calcutta, 'Sorriso', che lascia davvero poco all'immaginazione: "Ti prego amore mio promettimi che persa nei tuoi giri, se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre. E non mi dire che ti manco tanto tanto, che torni a casa e dormi sempre insieme al gatto".