Vieri - Caracciolo, secondo figlio (già) in arrivo? Le foto scatenano il gossip

“Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando”, hanno ammesso sinceramente nella prima intervista di coppia rilasciata a ‘Verissimo’ fa Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, coppia innamoratissima sposata in gran segreto dopo la nascita della loro Stella. Il sospetto che i due, in realtà, fossero già in dolce attesa durante l’ultima apparizione televisiva era sorto in molti telespettatori, dubbio che adesso viene supportato dalle immagini pubblicate dal numero in edicola del settimanale Oggi indigugianti sul fisico della ex velina.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, le foto del pancino sospetto: secondo figlio in arrivo?

“A guardare queste foto sembra proprio che i lavori siano ben avanzati. Sotto il pull nero di Costanza, infatti, si nasconde un pancino già bello rotondo“, scrive il settimanale Oggi a corredo degli scatti che riprendono Bobo e Costanza a passeggio per Milano con la piccola Stella nel passeggino. L’obiettivo puntato sul ventre della 29enne si sofferma sulla borsa che vorrebbe depistare rispetto alla dolce rotondità nascosta, più evidente nello scatto che la ritrae di profilo.

“La gioia è dietro l’angolo”, conclude il servizio a corredo delle immagini che, chissà se non saranno preludio di conferme o secche smentite. Di certo il desiderio di allargare la famiglia c’è e, se dovesse nascere un maschietto, Vieri non ha dubbi: “Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare ”.

(Di seguito le foto di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sul settimanale 'Oggi')