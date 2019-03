Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sposi in segreto: il "sì" a Milano

Che Bobo Vieri e Costanza Caracciolo erano pronti per il grande passo non era un segreto, segreto invece è stato il matrimonio, celebrato - come fa sapere il settimanale Gente - lunedì 18 marzo senza annunci né clamori, con rito civile. Nozze molto intime, alla presenza di pochi familiari e amici, a Villa Litta Modignani, una residenza d'epoca immersa in un parco nel quartiere di Affori, a Milano.

Del "sì" non ci sono tracce social, né foto rubate (per il momento), soltanto il racconto del presidente del Municipio che li ha sposati.

I due sono legati dal 2017. Un amore sbocciato subito, in piena estate, anche se si conoscevano da tempo. "Sono almeno dieci anni che la conosco - aveva dichiarato Vieri in un'intervista poche settimane prima della nascita di Stella, la loro primogenita - A Milano ti vedi spesso in mille occasioni, il gruppo era quello. L'ho studiata a lungo in questi anni, l'ho osservata a distanza. La sua genuinità, i suoi modi sempre carini e un'educazione unica la rendono irresistibile". E infatti non le ha resistito ed è stata lei l'unica donna a fargli mettere davvero la testa a posto.