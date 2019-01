Vieri, matrimonio in vista con Costanza Caracciolo: è toto-data

Dopo essere diventato papà per Christian Vieri arriva un altro bel traguardo. A due mesi dalla nascita della piccola Stella, l'ex calciatore sarebbe pronto a sposare Costanza Caracciolo, come si è lasciato sfuggire in un'intervista a Diva e Donna: "Ci stiamo godendo Stella, ma prima o poi il matrimonio arriverà".

E potrebbe arrivare a breve. Secondo il beninformato Alberto Dandolo il fatidico "sì" sarebbe già fissato per la prossima estate, anche se la coppia potrebbe voler aspettare il primo anno della bambina. In questo caso la data slitterebbe almeno a novembre e chissà se magari decideranno di convolare a nozze con la magia del Natale. E' toto-data.

Nel frattempo Bobo ama fare il papà, anzi, il "mammo", come si definisce: "Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini - ha spiegato - Finalmente sono 'papà Bobone'. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più. Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo".