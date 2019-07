Vincenzo Mingolla a nozze, l'ex ballerino di Amici ha sposato il compagno

Vincenzo Mingolla e Andrea Falzone hanno coronato il loro sogno d'amore. Il ballerino della settima edizione di 'Amici' si è unito civilmente con il compagno, noto avvocato romano a cui è legato da anni.

La cerimonia si è svolta nel suggestivo castello di Santa Severa, sul mare - alle porte di Roma - davanti alle rispettive famiglie, gli amici e tutti coloro che in quetsi anni hanno visto crescere la loro unione. Tra gli ospiti anche volti noti come il giornalista Alberto Matano, da settembre al timone de 'La vita in diretta' accanto a Lorella Cuccarini, Nichi Vendola con la famiglia e il piccolo Tobia, l'ex ministro Alfonso Pecoraro Ascanio, la prima ballerina di 'Amici' Eleonora Scopelliti, danzatori del Lido di Parigi dove Vincenzo era primo solista Can Can, la velina Shaila Gatta. Cena sotto le stelle, poi uno spettacolo pirotecnico ha accompagnato gli ospiti verso il dj set che è proseguito fino a tarda notte.

"Sono stordito dall'affetto e dal trasporto con cui ogni singolo invitato ha vissuto quel meraviglioso giorno - dichiara Vincenzo -. Il calore e il sostegno della mia famiglia mi hanno fatto sentire ancora più forte e hanno reso la nostra unione ancora più importante. Tutta la mia famiglia, da ogni parte d'Italia è stata presente con noi e ci ha dimostrato il loro amore. Questo è stato bellissimo e per me non era assolutamente scontato considerando il mio percorso non sempre facilissimo".

Ancora emozionato ripensando a quel giorno Andrea: "Mia mamma mi ha confessato che era così emozionata che l'emozione ha superato anche il giorno delle sue nozze".