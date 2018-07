Uomini e Donne, nuovo amore per Virginia Stablum dopo Nicolò Brigante

Non è andata come avevano sperato loro per primi e poi i fan che nel tempo di corteggiamento a ‘Uomini e Donne’ avevano visto in Virginia Stablum e Nicolò Brigante una potenziale coppa ideale.

Il tronista e la corteggiatrice del programma di Maria De Filippi si sono lasciati qualche settimana dopo quel bacio scambiato sotto petali di rosa, e adesso il tempo di voltare pagina esige di guardare avanti.

La 20enne di Trento ha deciso così di rituffarsi in una nuova storia d’amore: il fortunato è Daniele Carretta, bartender veronese grande appassionato di fitness, padre di una bambina.

Entrambi hanno deciso di condividere con i follower lo scatto che li vede insieme sorridenti in una Instagram Story e i commenti con cui si augura grande serenità alla coppia stanno arrivando numerosi all’indirizzo dei due.

Virginia Stablum, perché è finita la storia con Nicolò Brigante

Nicolò e Virginia hanno annunciato al fine della loro storia d’amore pochi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista ha reso noto che le cose non erano andate nella maniera in cui entrambi si aspettavano e ha assicurato i fan di essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex. Dal canto suo Virginia ha affermato che, in realtà, quella storia non era mai davvero iniziata proprio per volere di Nicolò. Ma adesso per la ragazza è davvero acqua passata.