Vittorio Brumotti a nozze con l'ereditiera? Ecco chi è la nuova fiamma

E anche Vittorio Brumotti ha voltato pagina. Dopo l'addio alla velina Giorgia Palmas (oggi legata all'ex nuotatore Filippo Magnini), l'inviato di 'Striscia la notizia' e campione di bike trail ha ritrovato il sorriso accanto alla ereditiera Annachiara Zoppas. E pare che la coppia sia già in odore di matrimonio....

Legati da alcuni mesi, Brumotti e Zoppas sono più affiatati che mai. Intervistato dal programma radiofonico 'Un Giorno da Pecora', il ciclista non ha escluso la possibilità di convolare presto a nozze con la sua metà. “Io e Annachiara sposi? Si mormora questa cosa, piano piano ci si arriverà...”, ha risposto ai giornalisti.

Chi è Annachiara Zoppas, nuova fidanzata di Vittorio Brumotti

Annachiara Zoppas, classe 1990, è una imprenditrice ed influencer, oltre che ricca ereditiera. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi.it, infatti, è la figlia di Enrico Zoppas, presidente della San Benedetto Spa. Da qualche tempo a questa parte, ormai, condivide sui suoi popolatissimi canali social tante romantiche dedice indirizzate al suo nuovo fidanzato. I due fanno proprio sul serio.