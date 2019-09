Walter Nudo innamorato: le foto al parco con la nuova fidanzata

Walter Nudo è di nuovo innamorato. Dopo il periodo complicato che ha fatto temere per la sua salute, adesso per il vincitore dell’edizione 2018 del Grande Fratello Vip è momento di coltivare i sentimenti grazie a Roberta Nigro, la donna che il settimanale Chi racconta essere al suo fianco da qualche tempo.

Walter Nudo si è fidanzato: cosa sappiamo di Roberta Nigro

“Dopo quasi due anni di solitudine è di nuovo innamorato di Roberta Nigro”, si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini che per primo ha fotografato la coppia scambiarsi un tenero bacio durante una corsa in un parco di Milano. Entrambi molto riservati, di loro si sa poco e nulla, a parte che vivono insieme inuna casa alle porte della città lombarda, ma le foto parlano da sole e mostrano la serenità sui volti di entrambi.

Walter Nudo, legame insanabile con la ex moglie Celine

Con la notizia di questa nuova storia d’amore è definitivamente archiviato ogni tentativo di ricucire il rapporto con la ex moglie, la stilista francese Celine, a cui Walter Nudo aveva fatto cenno, raccontando di non avere avuto rapporti sessuali con nessuna donna da quando si era allontanato da lei. "Rinunciare al sesso non è un sacrificio", aveva detto l’attore che adesso, in attesa di conferme ufficiali, pare proprio avere una nuova donna verso cui rivolgere tutto il suo amore dopo mesi di solitudine.