Jacopo Zenga a nozze, papà Walter riabbraccerà il figlio Andrea dopo 12 anni

Jacopo Zenga sposerà il prossimo 22 giugno, a Palermo, Clara Milazzo. Una bella notizia per Walter Zenga, ma soprattutto un'occasione per riabbracciare l'altro figlio Andrea - nato dal secondo matrimonio con Roberta Termali - con cui non ha più rapporti da 12 anni.

Il coach si è sposato tre volte: la prima con Elvira Carfagna, con la quale ha avuto il figlio Jacopo, la seconda con la conduttrice tv Roberta Termali, con cui oltre ad Andrea ha avuto Nicolò e la terza con Raluca Rebedea, da cui nel 2009 - a Palermo - ha avuto Samira e nel 2012 Walter Jr.

A organizzare le nozze del primogenito - come fa sapere Palermo Today - la famosa wedding planner Maria Macchiarella professionista del settore nota in Sicilia per aver progettato diversi matrimoni vip. Top secret il nome della villa dove si terrà il ricevimento. L'unica cosa certa è che si trova in centro. La cerimonia invece sarà nella chiesa Santa Maria La Nova. "Ci saranno un centinaio di invitati - anticipa l'organizzatrice dell'evento - che arriveranno da Milano e gli sposi saranno bellissimi. L'Oro e il rosa saranno i colori protagonisti".

Il calciatore ha chiesto la mano della sua fidanzata in un ristorante milanese lo scorso marzo. Jacopo ha 32 anni e Clara 33. I due si sono fidanzati nel 2017. "La nostra storia - racconta Clara - è iniziata durante il percorso calcistico di Jacopo al Sondrio. Per il nuovo anno è in attesa di nuova sistemazione in un'altra società". I due sono innamoratissimi: "Jacopo - dice ancora Clara - ha un tatuaggio sul polso sinistro con la scritta 'Claire' e io ho la firma di Jacopo tatuata sul piede destro".