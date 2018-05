GF, Luigi dopo confronto con Nina Moric: “Mi dispiace che sia venuta fuori questa cosa del bambino”

Luigi Favoloso ha fatto il suo ingresso in studio senza l’accoglienza propria degli eliminati ‘canonici’ del reality.

Squalificato dal gioco per il fatto commesso di notte a telecamere spente e giudicato “inqualificabile” da Barbara d’Urso e dalla produzione, il ragazzo si è scusato pubblicamente con il pubblico per quanto avvenuto nella Casa.

“Mi dispiace di aver avuto un atteggiamento sessista. Ho mostrato una parte di me che non esiste. Ho sbagliato, sono stato il primo a riconoscerlo. Mi assumo la responsabilità di ciò che ho detto e accetto la decisione del Grande Fratello. Non ce la facevo più di stare là dentro” ha affermato Luigi, ammonito dagli opinionisti per lo ‘spettacolo’ dato in queste settimane.

“Hai dato il meglio o il peggio di te? Dovresti inginocchiarti” gli ha chiesto Simona Izzo; “Per 18 ore al giorno sì. Per mezz'ora al giorno, poi, ho dato il peggio. Purtroppo fa parte del mio carattere” è stata la risposta di Favoloso, rimproverato pesantemente anche da Cristiano Malgioglio per le frasi rivolte ad Aida. “Ero l’unico ad avere creato un rapporto diverso con Aida”, è stata la replica di Luigi.

A Patrizia che era presente in studio e con cui sembrava essere nato qualcosa durante il reality, Luigi ha detto: "Probabilmente ora avremo modo di chiarire e potrò spiegarle tante cose che lì dentro non potevo dirle".

Favoloso è poi ritornato sul faccia a faccia con la ex fidanzata Nina Moric, confronto durante il quale è stato svelato un privatissimo episodio della coppia (“Un anno fa lei era incinta” - ha rivelato - "abbiamo perso un bambino al quarto mese”).

“Mi dispiace che sia venuta fuori questa cosa del bambino” ha spiegato Favoloso: “L'ho sempre protetta quando le sono stato accanto per 4 anni. Se in un anno e mezzo non ci sono più certe cose, è giusto così. Sicuramente con Nina ci parlerò. Mi dispiace sia venuta fuori questa cosa del bambino, perché volevo tenerla per me".