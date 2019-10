Mara Venier e Alessia Marcuzzi a cena con mariti: il video della “serata mitica”

L’amicizia tra Mara Venier e Alessia Marcuzzi è un legame noto al pubblico televisivo che, sin dai tempi dell’Isola dei Famosi’, ha avuto modo di notare l’affinità tra l’allora opinionista del reality di Canale 5 e la sua conduttrice. Da un paio d’anni le strade professionali delle due si sono divise, con Mara Venier richiamata in Rai alla guida trionfale di ‘Domenica In’ e la collega rimasta in casa Mediaset al timone di 'Temptation Island Vip' e de ‘Le Iene’, ma il loro rapporto personale non è stato affatto scalfito dalla lontananza lavorativa, anzi!

Ne sono conferma i video pubblicati sui social che documentano la piacevole serata casalinga trascorsa dalle due insieme ai rispettivi mariti: una cena a quattro in casa Venier – Carraro all’insegna dell’affetto, dell’allegria e anche del buon cibo.

Alessia Marcuzzi e Mara Venier, cena di coppia a casa

“Finalmente con la mia Alessia!” scrive Venier a corredo del video che illustra un momento della cena tra coppie organizzata in casa dalla conduttrice. A godere delle prelibatezze preparate dalla cuoca Mara, anche i rispettivi mariti Nicola Carraro e Paolo Calabresi Marconi, soddisfatti commensali di un ricco menu e della picevole compagnia. “Serata mitica”, la definizione che dà il marito di Mara; “E passato troppo tempo”, il commento di Paolo, mentre la voce di Mara elenca le pietanze consumate nella reunion di amici.

“La sensazione dopo essere tornata da casa di Mara è una lieve pesantezza perché si mangia troppo bene”, ha fatto sapere poi la conduttrice che mostra gli effetti del post serata scherzando sulla pancia lievitata davanti allo specchio: “Sono incinta!”.

(Di seguito alcune delle storie pubblicate da Alessia Marcuzzi)

