Mara Venier, la confidenza in diretta tv: “Io e mio marito dormiamo in camere separate”

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di ‘Che tempo che fa’ è stata invitata anche lei, Mara Venier, la conduttrice che in questa stagione televisiva è riuscita a guadagnarsi il titolo di regina della domenica grazie al programma di Rai Uno tornato in auge per merito della sua simpatia. Un’autenticità che il pubblico ha potuto gustare anche ieri, quando seduta di fronte a Fabio Fazio con un bel bicchiere di vino rosso davanti, è stata assoluta protagonista di uno show esilarante condito da messaggi arrivati sul suo smartphone e altri amici che la guardavano in tv.

Tra battute, risposte da inviare alle amiche ("Hai delle scarpe meravigliose", le ha scritto Lilli Gruber) e commenti sulla più che soddisfacente stagione della sua 'Domenica In’, Mara Venier ha anche avuto modo di rivelare un aneddoto molto particolare sulla sua vita matrimoniale con Nicola Carraro, con cui è sposata dal 2006. "Dormiamo in camere separate. Lui guarda la tv tutta la notte, a un volume altissimo perché è un po’ sordo. Poi d’estate tiene l’aria condizionata, cui io sono allergica. Dopo tanti anni bisogna aveva un minimo di autonomia", ha affermato zia Mara, tra le risate dello studio e la perplessità di Fazio che molto ha dovuto faticare per proseguire un’intervista sempre interrotta da messaggi e telefonate.

Mara Venier sul ritorno di 'Domenica In'

Considerato lo strepitoso riscontro che la sua ‘Domenica In’ ha avuto in termini di ascolti e critiche, spontanea è stata la domanda sulla sua conferma anche per la prossima stagione. “Se ci sto pensando? Certo che ci sto pensando. Ci stiamo pensando, ci sta pensando la Rai… Io sono grata per tutto quello che è successo. Diciamo che da qualche parte torniamo”, la sibillina risposta della conduttrice che ha preferito restare vaga in merito al futuro professionale in casa Rai che, immaginiamo, di certo non se la farà scappare…