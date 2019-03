Bernardini si scusa con Laura Pausini: "Ma è il momento di fare cose migliori nella tua carriera"

Nel corso dell’odierna puntata di 'Vieni da me', il contenitore del daytime condotto da Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai Uno, Massimo Bernardini si è sottoposto all’intervista della cassettiera. Il conduttore, che da quasi vent’anni è al timone di Tv Talk (“Pare che questa stagione sia la più apprezzata dal pubblico”, ha detto a proposito del programma che si occupa di analizzare il piccolo schermo) ha parlato dello scontro avvenuto su Twitter la scorsa estate con Laura Pausini, quando la cantante era stata ospitata sul palco dei Wind Music Awards.

Ma facciamo un passo indietro. Che cosa aveva scritto Bernardini? Questo: "Adoro @LauraPausini, la stimo come musicista e cantante, ma la sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei quaranta mi delude. È tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi, di cover immortaliamo . Basta ammiccamenti, sei una signora #windmusicawards". Ed oggi il conduttore precisa: “Io neanche mi ero accorto di come era vestita la Pausini quella sera, non ha capito niente di quel tweet, parlavo della canzone da quattro soldi che stava interpretando in quell’occasione e che ahimè ha cantato quest’estate. Non dovrebbe seguire i gusti più bassi del pubblico, ma dimostrare che potrebbe fare di più, l’ho vista fare cose incredibili con Phil Collins. Forse avrei dovuto mandarle un messaggio in privato”.

Massimo Bernardini si scusa con Laura Pausini

Il conduttore poi si è rivolto alla Pausini su invito di Balivo: “Scusami Laura, quella sera parlavo della tua musica”, aggiungendo: “Secondo me comunque è venuto il momento di fare cose migliori per la tua carriera, te lo dico in amicizia”.

Adoro @LauraPausini, la stimo come musicista e cantante, ma la sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei quaranta mi delude. È tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi, di cover immortaliamo . Basta ammiccamenti, sei una signora #windmusicawards — Massimo Bernardini (@MaxBernardini) 5 giugno 2018

Infine, una rivelazione su don Giussani: “Io e mia moglie ci siamo rivolti a lui quando eravamo fidanzati per lasciarci. Gli amici ci conoscevano perché litigavamo sempre. Lui rappresentava per noi l’ultima chance. Ci ha guardati e ridendo ci ha detto: ‘Adesso sì che potete seriamente pensare al matrimonio!’".